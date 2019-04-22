Окулов: все четыре раунда были тяжёлые — потратили много сил и эмоций

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-0).

«В плей-офф без разницы, доминировал ты в «регулярке» или нет. Все очень серьёзно настраиваются друг на друга. Поэтому все четыре раунда были тяжёлые — потратили много сил и эмоций. Думаю, ЦСКА заслужил этот успех как никто другой», — приводят слова Окулова «Известия».

В плей-офф Окулов набрал 14 (7+7) очков в 19 матчах при показателе полезности «+8».

«Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4.