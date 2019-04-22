«Сан-Хосе» во 2-м овертайме обыграл «Вегас», счёт в серии 3-3

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» на выезде взял верх над «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме – 2:1. «Золотые рыцари» более чем в два раза перебросали соперников – 59-29.

Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Томаш Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика. Мартин Джонс отразил 58 бросков из 59.

Гертл — первая звезда матча, Маршессо — вторая, Джонс — третья. Никита Гусев и Валентин Зыков участия в матче не принимали.

Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающий матч состоится в Сан-Хосе 24 апреля.