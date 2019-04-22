Миллер и Меррилл спасли «Вегас» от гола в овертайме

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» на выезде взял верх над «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме – 2:1. «Акулы» могли победить ещё в конце первого овертайма. Шайба после броска Тимо Майера прошла мимо Марка-Андре Флёри, но голкипера «золотых рыцарей» выручили Колин Миллер и Джон Меррилл.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Томаш Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика. Мартин Джонс отразил 58 бросков из 59.

Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающий матч состоится в Сан-Хосе 24 апреля мск.