«Торонто» — «Бостон»: видеообзор шестого матча противостояния

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал нападающий «Брюинз» Брэд Маршан, который набрал 3 (2+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Давид Пастрняк. Голкипер гостей Туукка Раск отразил 22 броска из 24.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 56 секунд, нанёс 3 броска в створ ворот, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями.

Седьмой матч серии состоится 24 апреля мск в Бостоне.