Мэттьюс повторил клубное достижение «Торонто» 15-летней давности

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей.



Нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс отметился голом в третьем периоде и забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Американский форвард стал первым игроком «Торонто» с 2004 года, кому удалось забить не менее пяти голов в серии Кубка Стэнли. 15 лет назад Джо Нуиндайк забросил пять шайб в противостоянии четвертьфинала Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз».



Седьмой матч серии состоится 24 апреля мск в Бостоне. Во втором раунде победитель этого противостояния сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Мэттьюс — об игре на льду в Торонто: словно земля уходит из-под ног