Хартли: мне без разницы, что у Шумакова было в ЦСКА. Мы с ним нашли общий язык

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру нападающего команды Сергея Шумакова в плей-офф КХЛ. По окончании прошлого сезона форвард покинул ЦСКА, контракт был расторгнут по инициативе игрока.



«Я не знаю, что у Шумакова там было в ЦСКА. Кто был виноват в той ситуации, он или клуб. Да мне, собственно, без разницы. Я знаю миллион разных историй про различного рода конфликты, и никогда не бывает так, чтобы виноват был кто-то один. Хоккей порождает эмоции. Эмоции иногда во что-то выливаются. Но нам не нужны были скандалы. Александр Крылов сразу сказал, что хочет изменить культуру «Авангарда». Убрать весь негатив.



И когда Шумаков пришёл в «Авангард», мы сразу объяснили ему наши стандарты. Привели его в форму. Он прекрасный хоккеист. Очень страстный, вовлечённый. Сергей любит хоккей. На этой почве мы с ним и нашли общий язык. И Сергей нам очень помог. Был одним из лучших игроков «Авангарда». Если нам нужен был важный гол, он всегда был готов его забить», — приводит слова Хартли официальный сайт омского клуба.

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