Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс установил клубный рекорд по количеству сейвов

В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме – 2:1. Калифорнийская команда сравняла счёт в серии — 3-3.



Главным героем встречи стал голкипер «акул» Мартин Джонс, отразивший 58 бросков из 59. Вратарь установил рекорд клуба по количеству сейвов. Предыдущим рекордсменом был Джефф Хэкетт, отразивший 57 бросков в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (7:2), которая состоялась в декабре 1992 года.



Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Томаш Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика.

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