Гертл — о победном голе: изначально хотел просто вбросить шайбу и смениться

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл прокомментировал гол во втором овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1). Клуб из Калифорнии сравнял счёт в серии — 3-3.



«Когда я получил пас, то уже выдохся и думал просто вбросить шайбу в зону и смениться. Но увидел немного пространства, сделал пару шагов и бросил. Если не пытаться, никогда не узнаешь, что бы было. Я попытался, и шайба каким-то образом проскочила в сетку. Седьмая игра – лучшее, что есть в НХЛ», — приводит слова Гертла официальный сайт лиги.



Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика.

Гертл забил в ОТ в меньшинстве. Обещал выиграть и установил рекорд НХЛ Чешский нападающий «Сан-Хосе» дотащил свою команду до седьмого матча серии.