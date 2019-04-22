«Динамо» официально объявило о смене руководства клуба

Московское «Динамо» объявило об изменениях в руководстве клуба, говорится в официальном пресс-релизе.

5 апреля 2019 года Фонд «Поддержки национального спорта, культуры и образования» в лице учредителя Аркадия Романовича Ротенберга и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в лице президента-председателя правления Андрея Леонидовича Костина приняли решение о создании АНО «ХК Динамо-Москва». ОГО ВФСО Динамо рассмотрит вопрос о вступлении в состав учредителей данной организации уже на ближайшем заседании президиума Центрального совета общества. 16 апреля 2019 года Главное управление юстиции по г. Москва зарегистрировало автономную некоммерческую организацию «Хоккейный клуб «Динамо-Москва».

Общим собранием учредителей принято решение о назначении генеральным директором АНО «ХК Динамо-Москва» Евгения Анатольевича Кровопускова.



Банк ВТБ (ПАО) остаётся генеральным спонсором хоккейного клуба «Динамо» (Москва), спонсорский договор на три года будет заключён с АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» уже в ближайшее время, после проведения необходимых мероприятий.



Аркадий Романович Ротенберг на протяжении многих лет вплотную занимается российским хоккеем, и судьба хоккейного клуба «Динамо» Москва ему небезразлична. На протяжении нескольких последних лет хоккейный клуб пережил множество серьёзных потрясений, и в такой сложной ситуации А.Р. Ротенберг не смог остаться в стороне и пришёл на помощь легендарному клубу, президентом которого несколько лет назад он уже был.



Сегодня, 22 апреля, состоялось заседание совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ХК«Динамо-Москва». Совет директоров заслушал информацию о создании автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» и принял решение о целесообразности передачи полномочий новой организации.



Совет директоров поблагодарил Валерия Павлиновича Шанцева за плодотворную и эффективную работу на посту генерального директора клуба.



Исполняющим обязанности генерального директора ООО «ХК «Динамо-Москва» назначен Игорь Петрович Клочко.