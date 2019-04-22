Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо попрощался с Россией

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо попрощался с командой. Его контракт истекает 30 апреля нынешнего года.



«Дорогая Россия! Большое тебе спасибо от меня и моей семьи. Благодарю товарищей по команде, тренерский штаб, сотрудников и болельщиков. Мы повзрослели и многое почерпнули из русской культуры за эти три года. Всегда будем хранить эти воспоминания. Большое спасибо «Авангарду», «Локомотиву» и КХЛ», — написал игрок в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 35-летний хоккеист провёл 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «0». На счету канадского хоккеиста 2 (1+1) очка в пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина. До перехода в стан «ястребов» Тальбо на протяжении двух лет защищал цвета «Локомотива».