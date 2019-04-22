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Воронин: с игроками «Динамо» нужно будет заключать новые контракты

Воронин: с игроками «Динамо» нужно будет заключать новые контракты
Хоккей / КХЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин рассказал о ситуации с контрактами игроков. Сегодня, 22 апреля, московский клуб объявил о смене руководства клуба.

«Понимаете, в чём дело. Об этом нужно говорить с игроками и акционерами клуба, потому что нужно будет заключать новые контракты. У нас есть двухгодичные переходящие контракты и 14 человек, чьи контракты были подготовлены Шанцевым и которые завтра будут проговариваться с Крикуновым и акционерами.

Но есть нюанс, о котором вы знаете. В любом случае при разрыве контрактов с ООО хоккеист может заключать контракт с АНО, а может и не заключать. Для него это новый контракт. Будет идти работа с хоккеистами», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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