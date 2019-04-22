Шанцев: мой контракт разорван, начальником базы я работать не подписывался

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о процедуре расторжения контракта.



«Такая коллизия. Создано новое юридическое лицо, и по уставу все функции касательно комплектования команды и обеспечения её деятельность переходят новому юрлицу. Вы знаете, что единственным учредителем ООО «Динамо» было ВФСО «Динамо». Со мной подписывали пятилетний контракт от имени общества «Динамо».



В новом хоккейном клубе общества «Динамо» в качестве учредителя нет. Работодатель говорил мне, что я буду заниматься одним, а теперь этого не будет. Поменялись функции. Я честно вам скажу, что начальником базы работать не подписывался. Поэтому работодатель по собственной инициативе разорвал контракт, потому что не может обеспечить меня работой. Я теперь свободен. Новая организация мне ничего не предлагает», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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