Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет увеличен

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне. Сегодня, 22 апреля, столичный клуб объявил об изменениях в руководстве. Генеральный директор Валерий Шанцев покинул свой пост, контракт с ним был расторгнут.



«В следующем сезоне бюджет «Динамо» будет немного больше», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Крикунова обыграли «Йокерит» со счётом 4-2, однако в полуфинале конференции поражение динамовцам со счётом 4-1 нанёс будущий обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА.

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