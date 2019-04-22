Маленькая болельщица «Ак Барса» не сдержала слёз после встречи с Зариповым

Маленькая болельщица «Ак Барса» Арина из Набережных Челнов посетила матч Профессиональной футбольной лиги с участием «КАМАЗА» и «Уфы-2» (2:0). После игры девочка встретилась с нападающим казанской команды Данисом Зариповым и не смогла сдержать слёз.



«Самая трогательная история выходных! Арина из Набережных Челнов всегда мечтала встретиться с Данисом Зариповым, но всё никак не получалось. Девочка пришла поддержать ФК «КАМАЗ» с трибун и не подозревала, что Данис на стадионе! Мы устроили Арине экскурсию с сюрпризом!» — гласит сообщение пресс-службы казанского клуба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».



Нападающий казанской команды Артём Лукоянов принял участие в футбольном матче, проведя на поле пять минут в составе «КАМАЗа».

Зарипов: готов продолжать работать и обсуждать своё будущее