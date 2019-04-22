Калинин, Григорьев, Максвелл, Воронин, Лисин и Трунёв покинут «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», защитники Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Артём Воронин, Бен Максвелл, Максим Трунёв и Энвер Лисин покинут «Спартак». Контракты всех шестерых хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2019 года.

В сезоне-2018/19 38-летний Калинин провёл 56 матчей и набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-2». На счету 28-летнего Григорьева 33 матча, в которых он забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач. 27-летний Воронин набрал 6 (3+3) баллов в 36 играх. У 31-летнего Максвелла 11 голов и 12 результативных передач в 59 матчах. 28-летний Трунёв провёл 36 игр и набрал 11 (2+9) очков. У 33-летнего Лисина 34 матча за красно-белых, в которых он набрал 7 (3+4) очков.

«Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4.