Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста не сыграет за Францию на ЧМ-2019

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста пропустит предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом информирует официальный сайт Федерации хоккея Франции.
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Сообщается, что 29-летний спортсмен нуждается в отдыхе после изнурительного сезона в Континентальной хоккейной лиге. Да Коста предпочёл отказаться от поездки в Словакию, чтобы подойти во всеоружии к началу нового сезона.
На чемпионате мира сборная Франции проведёт матчи группового раунда с Канадой, США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией и Великобританией.
В сезоне-2018/19 Да Коста провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 48 (22+26) очков. В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи в восьми играх.
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