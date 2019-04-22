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Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста не сыграет за Францию на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста не сыграет за Францию на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста пропустит предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом информирует официальный сайт Федерации хоккея Франции.

Календарь игр группового раунда чемпионата мира — 2019

Сообщается, что 29-летний спортсмен нуждается в отдыхе после изнурительного сезона в Континентальной хоккейной лиге. Да Коста предпочёл отказаться от поездки в Словакию, чтобы подойти во всеоружии к началу нового сезона.

На чемпионате мира сборная Франции проведёт матчи группового раунда с Канадой, США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией и Великобританией.

В сезоне-2018/19 Да Коста провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 48 (22+26) очков. В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и две голевые передачи в восьми играх.

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