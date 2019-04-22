Дебур — о 58 сейвах Джонса: он сыграл фантастически, мы не теряли веры в него

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур оценил игру голкипера Мартина Джонса в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:1 2ОТ). Вратарь помог «акулам» сравнять счёт в серии, отразив 58 бросков из 59 и попутно установив клубный рекорд.



«В крайне непростой ситуации команда смогла сыграть бесстрашно и вырвать победу, а Джонс сделал ряд важнейших сейвов. Он сыграл фантастически. Впрочем, как и Флёри. Это здорово, хотя команда никогда и не теряла в него веры. Сегодня Джонс показал, на что способен, и был лучшим игроком команды», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.



Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Томаш Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика.