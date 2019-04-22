Андронов: триумф ЦСКА тем и ценен, что в него было вложено столько труда

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина. В решающей серии турнира «армейцы» обыграли в четырёх матчах «Авангард».



«Это было тяжело, очень тяжело. Счёт в серии не отражает реального соотношения сил и не означает, что победа далась нам легко. Но тем и ценен этот триумф, что был достигнут через такое количество пота и крови, что в него было вложено столько труда со стороны каждого игрока, тренера, руководителя и сотрудника клуба. Эмоции после такого просто непередаваемые», — цитируют игрока «Известия».



ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее «армейцы» дважды выходили в финал, но неизменно терпели поражение. В 2016 году московская команда проиграла в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года уступила в пяти играх «Ак Барсу».

Андронов: сейчас выпью пару бокалов, а потом подумаю о будущем