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Андронов: триумф ЦСКА тем и ценен, что в него было вложено столько труда

Андронов: триумф ЦСКА тем и ценен, что в него было вложено столько труда
Хоккей / КХЛ

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина. В решающей серии турнира «армейцы» обыграли в четырёх матчах «Авангард».

«Это было тяжело, очень тяжело. Счёт в серии не отражает реального соотношения сил и не означает, что победа далась нам легко. Но тем и ценен этот триумф, что был достигнут через такое количество пота и крови, что в него было вложено столько труда со стороны каждого игрока, тренера, руководителя и сотрудника клуба. Эмоции после такого просто непередаваемые», — цитируют игрока «Известия».

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее «армейцы» дважды выходили в финал, но неизменно терпели поражение. В 2016 году московская команда проиграла в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года уступила в пяти играх «Ак Барсу».

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