Галлан: это был не день «Вегаса», хотя мне понравилась игра команды

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал поражение со счётом 1:2 2ОТ в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». «Акулы» сравняли счёт в серии, седьмая игра состоится в Калифорнии.



«Конечно, я бы хотел изменить итоговый результат. Мы играли классно и здорово, показывали хороший хоккей. Мне всё очень понравилось. Я горд ребятами, но сегодня был просто не наш день», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт в конце второго периода открыл Логан Кутюр. В середине второго игрового отрезка Джонатан Маршессо восстановил равновесие. Победу «акулам» в середине второго овертайма принёс Томаш Гертл. Он отличился при игре в меньшинстве в формате «4 на 5» с передачи Марк-Эдуара Власика.