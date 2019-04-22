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Копитар: сборной Словении по силам вернуться в элитный дивизион ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Копитар: сборной Словении по силам вернуться в элитный дивизион ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поделился ожиданиями от турнира во втором дивизионе чемпионата мира, который пройдёт в Нур-Султане.

«Понимаю, что от меня многого ждут. Впрочем, вероятно, я возлагаю на себя ещё большие надежды, чем кто-либо другой. В команде находятся 20 игроков, так что делать ставку на одного хоккеиста не имеет смысла. Сборная Словении должна продемонстрировать командный дух, который помогал ей пробиваться на Олимпиаду и в элитный дивизион чемпионата мира. Как бы там ни было, я считаю, что нашей команде по силам вернуться в элитный дивизион», — приводит слова Копитара hokej.si.

31-летний Копитар в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 81 матче, записав в свой актив 60 (22+38) баллов при показателе полезности «-20» и 30 минутах штрафного времени. В среднем Копитар проводил на льду около 22 минут за матч.

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