В Пермском крае построили ледовую арену по инициативе Евгения Кетова

В городе Губаха, расположенном в Пермском крае, появилась новая ледовая арена. Она построена по инициативе нападающего СКА Евгения Кетова.



«По инициативе Евгения Кетова в Губахе, на родине форварда СКА, появилась новая ледовая арена! Работы начались в 2017 году, реализация строительства стала возможной благодаря сотрудничеству фонда Елены и Геннадия Тимченко, краевых и муниципальных властей. Поздравляем с открытием!» — сообщает пресс-служба СКА.

Посмотреть фотографии можно на странице СКА в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 33-летний Кетов провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету одна заброшенная шайба и шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 18 штрафных минутах. В плей-офф Евгений не отметился результативными действиями, сыграв в девяти матчах.