Скудра: игра в атаке «Трактора» будет отличаться от того, что было в «Торпедо»

Новый главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал о том, как планирует построить игру команды.



«В моей работе нужно кардинально менять игру с шайбой. Современный хоккей требует изменений. Нынешний год дал мне возможность без давления на результат спокойно проанализировать и просмотреть множество игр разных лиг. Было важно понять сегодняшний хоккей и понять, что приносит успех. Особенно при игре с шайбой. Игра в атаке «Трактора» будет серьёзно отличаться от того, во что мы играли в «Торпедо».



Хоккей постоянно меняется, ничто не стоит на месте. Хоккей – как мода. Что-то было в 60-х и 70-х годах. Сперва это ушло, а сейчас опять возвращается. В хоккее всё аналогично. Та организация игры без шайбы, которая была у меня в «Торпедо», она однозначно сохранится. Мы будем дорожить своими воротами, играть дисциплинированно», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.