Тренер сборной Швеции Грёнборг может возглавить «Баффало»

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз», сообщает The Athletic. По информации издания, руководство клуба намерено пригласить специалиста из Европы.



50-летний Грёнборг выиграл со сборной Швеции два последних чемпионата мира. Его контракт заканчивается после ЧМ-2019. Ранее специалист выразил желание попробовать свои силы в командах Северной Америки.



Последним тренером «Баффало» был Фил Хаусли, покинувший клуб 7 апреля. Хаусли работал с «Баффало» с сезона-2017/18. За два года под его руководством команде не удалось ни разу попасть в плей-офф. В нынешнем сезоне команда набрала 62 очка и заняла восьмое место в Атлантическом дивизионе.

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