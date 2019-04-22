Лидеры «Виннипега» Уилер и Шайфли не сыграют на чемпионате мира

Лидеры клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер и Марк Шайфли не сыграют за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Оба нападающих ответили отказом на предложение национальной сборной.
32-летний Уилер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 91 (20+71) очко при показателе полезности «0» и 60 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за игру.
26-летний Шайфли также провёл в регулярке 82 игры, отметившись 84 (38+46) очками при показателе полезности "+8" и 36 минутах штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло почти 22 минуты за матч.
Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года
У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ
Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.