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Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Напомним, 36-летний Ковальчук вместе с командой не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Ветеран провёл непростой сезон, периодически не попадая в состав и конфликтуя с главным тренером Уилли Дежарденом. В регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 64 встречах, сумев заработать 34 (16+18) балла при показателе полезности "-26" и 10 минутах штрафного времени. Среднее игровое время россиянина чуть превышало 16 минут за матч.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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