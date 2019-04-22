Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 21-летний Лайне принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 50 (30+20) баллов при показателе полезности «-24» и 42 минутах штрафного времени. В шести играх Кубка Стэнли финский нападающий отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Сборная Финляндии на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
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