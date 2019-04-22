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Игроки «Виннипега» пожаловались на травмы, с которыми играли в плей-офф

Игроки «Виннипега» пожаловались на травмы, с которыми играли в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Хоккеисты клуба НХЛ «Виннипег Джетс» рассказали, с каким травмами выступали в розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, «Виннипег» вылетел в первом раунде после поражения в противостоянии с «Сент-Луис Блюз» (2-4).

Защитник Джош Морисси сообщил о травме плеча, нападающий Брэндон Танев рассказал о перенесённой операции на сломанном пальце, форвард Николай Элерс сломал одну из костей в ноге, нападающий Патрик Лайне не мог вылечить спину и также играл с травмой паха.

Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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