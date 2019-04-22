ЮЧМ-2019: сборная Беларуси отыгралась с 0:3, но уступила Швейцарии

На юниорском чемпионате мира по хоккею 2019 года завершились две встречи группового этапа.



Сборная Беларуси совершила великолепный камбэк в матче со Швейцарией, но уступила в овертайме со счётом 4:5. К 15-й минуте белорусская команда уступала в три шайбы, но сумела вернуться в игру и сравнять счёт к середине третьего периода. До конца основного времени в матче было забито ещё два гола, решающую заброшенную шайбу в овертайме записал в актив Янник Канова. У Беларуси после четырёх игр на счету две победы.

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Словакии, встреча завершилась со счётом 2:0. Заброшенными шайбами отметились защитник Эрнест Ошениекс и нападающий Ральф Евдокимов. Сухой матч оформил вратарь Артур Шилов. Для Латвии это первая победа за три матча на турнире, у словаков четыре поражения.