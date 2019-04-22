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ЮЧМ-2019: сборная Беларуси отыгралась с 0:3, но уступила Швейцарии

ЮЧМ-2019: сборная Беларуси отыгралась с 0:3, но уступила Швейцарии
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

На юниорском чемпионате мира по хоккею 2019 года завершились две встречи группового этапа.

Сборная Беларуси совершила великолепный камбэк в матче со Швейцарией, но уступила в овертайме со счётом 4:5. К 15-й минуте белорусская команда уступала в три шайбы, но сумела вернуться в игру и сравнять счёт к середине третьего периода. До конца основного времени в матче было забито ещё два гола, решающую заброшенную шайбу в овертайме записал в актив Янник Канова. У Беларуси после четырёх игр на счету две победы.

U18 ЧМ-2019
22 апреля 2019, понедельник. 16:30 МСК
Швейцария U18
5 : 4
3:0, 0:2, 1:2, 1:0
Беларусь U18
1:0 – Рубаник (Фусс, Цюрхер) – 13:18 (5x5), 2:0 – Маршан (Кнак) – 14:07 (5x5), 3:0 – Зальцгебер (Штоффель, Жобен) – 14:50 (5x5), 3:1 – Пинчук (Колячонок, Демченко) – 21:42 (5x5), 3:2 – Оксентюк (Козорез) – 39:54 (5x5), 3:3 – Кузнецов (Демченко, Денисов) – 50:22 (5x5), 3:4 – Пальчик (Колячонок, Мартынов) – 50:40 (5x5), 4:4 – Фусс (Цюрхер, Шлепфер) – 52:06 (5x5), 5:4 – Канова (Кнак, Барагано) – 64:42 (3x3)

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Словакии, встреча завершилась со счётом 2:0. Заброшенными шайбами отметились защитник Эрнест Ошениекс и нападающий Ральф Евдокимов. Сухой матч оформил вратарь Артур Шилов. Для Латвии это первая победа за три матча на турнире, у словаков четыре поражения.

U18 ЧМ-2019
22 апреля 2019, понедельник. 16:30 МСК
Латвия U18
2 : 0
0:0, 2:0, 0:0
Словакия U18
1:0 – Ошениекс – 25:56 (5x5), 2:0 – Евдокимов (Ансонс, Озолс) – 28:36 (5x5)
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