Маршан — о седьмом матче с «Торонто»: прошлое не имеет значения

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-3). Напомним, в прошлом году «Бостон» победил «Торонто» в седьмой игре.



«Прошлое не имеет значения. Мы не будем смотреть на то, что случилось когда-то. Мы будем играть изо всех сил, они будут играть изо всех сил. Одна команда выиграет, другая команда проиграет», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Седьмой матч серии состоится 24 апреля мск в Бостоне.



Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок провёл уже девять седьмых игр плей-офф со своими командами, выиграв три и проиграв шесть. У Брюса Кэссиди только одна победа.

Кэссиди: «Бостон» — «Торонто», седьмой матч. Сделаем удивлённое лицо