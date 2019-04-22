Свечников может сыграть в шестом матче серии с «Вашингтоном»

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Роб Бриндамор не исключил возможности возвращения к шестому матчу серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2-3) одного или нескольких хоккеистов из списка травмированных. Напомним, в статусе травмированных сейчас находятся нападающие Майкл Ферланд (верхняя часть тела), Джордан Мартинук (нижняя часть тела) и Андрей Свечников (сотрясение мозга).



«Мы узнаем позже и примем соответствующие решения», — сказал Бриндамор.



«Каролина» не проводила утреннюю раскатку, но Ферланд, Мартинук и Свечников вышли на лёд с защитником Хэйденом Флёри, который, как ожидается, не попадёт в заявку в третий раз подряд. Ферланд и Мартинук ушли через 20 минут, а Свечников остался на льду и дополнительно позанимался с Флёри.

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