Клуб «Тампа-Бэй» выкупил полосу в газете и обратился к болельщикам

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к своим болельщикам. Клуб выразил своим поклонникам благодарность за поддержку в завершившемся сезоне. Напомним, «Тампа-Бэй» уверенно выиграла регулярный чемпионат, но вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли уже в первом раунде, не взяв ни одной игры у «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).



«Сезон для нас неожиданно и быстро завершился. Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку не только в прошедшем чемпионате, но и в прошлых сезонах. Нам повезло иметь таких потрясающих болельщиков. Мы проделаем серьёзную работу летом и постараемся показать лучший результат в сезоне-2019/20», — указывается в обращении.

Вылет Кучерова – это кошмар. Но мы постарались найти плюсы Никита уже не раз доказывал, что в нём зря сомневались. Настало время сделать это ещё раз.