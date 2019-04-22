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ЧМ-2019: Джонни Годро рассматривает приглашение сборной США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: Джонни Годро рассматривает приглашение сборной США
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Джонни Годро может усилить сборную США на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Форвард раздумывает над приглашением из национальной команды. Напомним, «Калгари» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4).

«Годро не принял решения относительно участия в чемпионате мира. Сказал, что рассматривает предложение сыграть на турнире. Рассказал, что он полностью здоров», — сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Пэт Стейнберг.

Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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