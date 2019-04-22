КХЛ установила рекорд по средней посещаемости Кубка Гагарина — 8658 зрителей

Континентальная хоккейная лига сообщила некоторые статистические данные из завершившегося розыгрыша Кубка Гагарина.



Трёх с половиной тысяч болельщиков на трибунах не хватило нынешнему сезону для того, чтобы он стал рекордным по общему количеству зрителей в розыгрыше Кубка Гагарина. В этом году во дворцы спорта пришли 692 697 зрителей, а в 2011 году их было 696 169. Зато по средней посещаемости одного матча рекорд состоялся — 8658. В 2017 году средняя посещаемость составляла 8528 зрителей.



Финальная серия впервые закончилась всухую (4-0) и была самой короткой — в четырёх играх команды находились на льду 257 минут и 44 секунды.



В финале заброшено 17 шайб. Меньше болельщики увидели в прошлом году — 16. Рекордсменом здесь остаётся финал 2014 года («Металлург» Мг — «Лев»), в котором команды забросили 44 шайбы (средняя результативность одной финальной игры — 6,29 шайбы).

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