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«Локо» отыгрался с 0:2 и победил «Авто», общий счёт в финале МХЛ стал 3-3

«Локо» отыгрался с 0:2 и победил «Авто», общий счёт в финале МХЛ стал 3-3
Хоккей / МХЛ

В Ярославле местный «Локо» одержал победу над екатеринбургским «Авто» в шестой встрече финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, общий счёт в противостоянии стал 3-3, и победитель Кубка Харламова определится в следующем матче.

Счёт в шестой встрече был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий клуба из Екатеринбурга Максим Седов. На 46-й минуте «Авто» упрочил преимущество, заброшенную шайбу в свой актив записал форвард Максим Рассейкин. В концовке «Локо» сократил разрыв благодаря голу нападающего Артура Каюмова, вскоре точный бросок Григория Денисенко перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу «Локо» принесла шайба Георгия Иванова.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
22 апреля 2019, понедельник. 19:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 2
0:1, 0:0, 2:1, 1:0
Авто
Екатеринбург
0:1 – Седов – 15:36 (5x5), 0:2 – Рассейкин (Галкин, Переляев) – 45:26 (5x5), 1:2 – Каюмов (Иванов, Коваленко) – 57:59 (5x5), 2:2 – Слепец (Денисенко) – 59:17 (5x5), 3:2 – Иванов (Коваленко, Гловацкий) – 63:40 (5x5)
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