«Локо» отыгрался с 0:2 и победил «Авто», общий счёт в финале МХЛ стал 3-3

В Ярославле местный «Локо» одержал победу над екатеринбургским «Авто» в шестой встрече финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, общий счёт в противостоянии стал 3-3, и победитель Кубка Харламова определится в следующем матче.



Счёт в шестой встрече был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий клуба из Екатеринбурга Максим Седов. На 46-й минуте «Авто» упрочил преимущество, заброшенную шайбу в свой актив записал форвард Максим Рассейкин. В концовке «Локо» сократил разрыв благодаря голу нападающего Артура Каюмова, вскоре точный бросок Григория Денисенко перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу «Локо» принесла шайба Георгия Иванова.