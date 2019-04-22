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Форвард «Калгари» Фролик сыграет за Чехию на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Калгари» Фролик сыграет за Чехию на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик дал согласие выступить за сборную Чехии на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пэт Стейнберг. Напомним, «Калгари» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» (1-4).

31-летний Фролик в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 65 встречах, отметившись 34 (16+18) баллами при показателе полезности «+24» и 26 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру.

На грядущем чемпионате мира сборная Чехии будет играть в одной группе со Швецией, Россией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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