Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик дал согласие выступить за сборную Чехии на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пэт Стейнберг. Напомним, «Калгари» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» (1-4).
31-летний Фролик в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 65 встречах, отметившись 34 (16+18) баллами при показателе полезности «+24» и 26 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру.
На грядущем чемпионате мира сборная Чехии будет играть в одной группе со Швецией, Россией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года
Форвард «Калгари» Фролик сыграет за Чехию на ЧМ-2019