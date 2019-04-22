Морис: поражение «Виннипега» бьёт по нервам, но «Сент-Луис» оказался лучше

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, «Виннипег» в шести встречах потерпел поражение в противостоянии «Сент-Луис Блюз».



«Это всё больно бьет по нервам, потому что ты был уверен, что команда на верном пути. Но ты играешь против клуба, который думает о своем пути абсолютно то же самое. Мы взяли то, что смогли. „Блюз“ — аналогично, но они нас в каких-то эпизодах переиграли. Иногда „Сент-Луис“ был кое-где получше, что выливалось в их победы. А иногда просто нас превосходил, как в шестом матче серии.



Хотя посмотрите, что происходит в этом плей-офф. Команды с восьмого места уже в первом раунде вышибают фаворитов. Одна сенсация на другой. Но мы с „Сент-Луисом“ в регулярке набрали одинаковое количество очков и вошли в плей-офф на равных. Просто соперник оказался чуть лучше, вот и всё», — цитирует Мориса официальный сайт лиги.

