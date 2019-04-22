OHL: голкипер Просветов бросил шайбу в зрителей, его отстранили на пять матчей

Голкипер клуба Хоккейной лиги Онтарио «Саджиноу Спирит» Иван Просветов бросил шайбу в зрителей во время матча с «Гуэлф Шторм». Российский вратарь получил за свои действия дисквалификацию на пять игр.

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Просветов на драфте 2018 года выбран «Аризоной Койотс» под общим 114-м номером. В OHL он проводит первый сезон. В Континентальной хоккейной лиге правами на вратаря владеет СКА. Во время суперсерии 2018 года между сборной России и командами канадских лиг Просветов вызывался в состав, но участия в матчах не принимал.



В текущем регулярном чемпионате OHL Просветов принял участие в 53 встречах, отражая 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,94 и четырёх матчах на ноль.