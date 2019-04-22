Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

ЧМ-2019: сборная Канады пригласила форварда «Калгари» Монахана

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2019: сборная Канады пригласила форварда «Калгари» Монахана
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Шон Монахан получил приглашение от сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2019 года, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пэт Стейнберг. Напомним, «Калгари» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4).

Монахан рассказал, что он здоров и готов играть, но своё решение по поводу участия в чемпионате мира пообещал сообщить чуть позже.

В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Монахан принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 82 (34+48) балла при показателе полезности «+7».

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

ЧМ-2019: Джонни Годро рассматривает приглашение сборной США
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент