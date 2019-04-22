ЧМ-2019: сборная Канады пригласила форварда «Калгари» Монахана

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Шон Монахан получил приглашение от сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2019 года, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пэт Стейнберг. Напомним, «Калгари» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4).



Монахан рассказал, что он здоров и готов играть, но своё решение по поводу участия в чемпионате мира пообещал сообщить чуть позже.



В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Монахан принял участие в 78 встречах, записав на свой счёт 82 (34+48) балла при показателе полезности «+7».



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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