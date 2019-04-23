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«Вашингтон» проиграл «Каролине», несмотря на гол Овечкина, счёт в серии 3-3

«Вашингтон» проиграл «Каролине», несмотря на гол Овечкина, счёт в серии 3-3
Хоккей / НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 2:5. По ходу встречи «ураганы» дважды отыгрывались.

Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Бретт Коннолли, в середине периода Уоррен Фёгеле восстановил равновесие. Ещё до первого перерыва Александр Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго игрового отрезка Теуво Терявяйнен счёт сравнял. В третьем периоде «Каролина» провела три результативные атаки. Отличились Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмилтон.

На счету Овечкина, помимо гола, показатель полезности «-2», 12 минут штрафа, 3 броска в створ и 5 силовых приёмов за 21.27 на льду (3.31 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 4 броска и блок-шот за 17.54 (2.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок и 6 силовых приёмов за 18.56.

Андрей Свечников участия в матче не принимал.

Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающий матч состоится 25 апреля.

Овечкин вышел на 50-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ, забив «Каролине»
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
23 апреля 2019, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 2
1:2, 1:0, 3:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Коннолли (Эллер, Бураковски) – 05:06 (5x5), 1:1 – Фёгеле (Хэмилтон, Славин) – 10:35 (5x5), 1:2 – Овечкин (Орлов, Нисканен) – 15:12 (5x5), 2:2 – Терявяйнен (Ахо) – 21:56 (5x5), 3:2 – Стаал (Макгинн, Фолк) – 43:51 (5x5), 4:2 – Уильямс (Песке, Стаал) – 51:58 (5x5), 5:2 – Хэмилтон (Мартинук) – 56:54 (en)
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