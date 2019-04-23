Овечкин обругал судью после незасчитанной шайбы

В концовке шестого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Каролиной» Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) бригада арбитров во главе с Крисом Руни и Кайлом Реманом отменила взятие ворот «ураганов». За 9 минут до конца третьего периода капитан «столичных» Александр Овечкин забил гол, который мог сделать счёт 3:3, но он не был засчитан. После принятия решения россиянин обругал судью.

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Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Бретт Коннолли, в середине периода Уоррен Фёгеле восстановил равновесие. Ещё до первого перерыва Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго игрового отрезка Теуво Терявяйнен счёт сравнял. В третьем периоде «Каролина» провела три результативные атаки. Отличились Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмилтон.