Овечкин удалён до конца игры за саркастические аплодисменты судьям

В шестом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 2:5. В концовке встречи капитан гостей Александр Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала он ударил по рукам финского форварда Саку Мяэналанена, а затем получил ещё 10 минут за саркастические аплодисменты судьям.

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Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Бретт Коннолли, в середине периода Уоррен Фёгеле восстановил равновесие. Ещё до первого перерыва Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго игрового отрезка Теуво Терявяйнен счёт сравнял. В третьем периоде «Каролина» провела три результативные атаки. Отличились Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмилтон.

Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающий матч состоится 25 апреля.