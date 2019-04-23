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Форвард «Нэшвилла» Уотсон локтем в голову атаковал Хинца

Форвард «Нэшвилла» Уотсон локтем в голову атаковал Хинца
Хоккей / НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Нэшвилл Предаторз». После трёх периодов счёт равный – 1:1. В конце первого игрового отрезка форвард «хищников» Остин Уотcон локтем в голову атаковал Роопе Хинца и получил две минуты штрафа. Нападающий «звёзд» впоследствии смог продолжить встречу.

Посмотреть видео можно в YouTube на канале Sportsnet.

Уотсон в начале встречи забросил первую шайбу в плей-офф, ассистентами выступили Брайан Бойл и Пи Кей Суббэн. На 26-й минуте Джейсон Дикинсон восстановил равновесие с передачи Радека Факсы.

У Уотсона 2 (1+1) очка в шести матчах. На счету Хинца два гола и результативная передача в шести встречах.

«Даллас» впереди в серии со счётом 3-2.

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