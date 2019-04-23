Овечкин – о незасчитанной шайбе: всё это как-то странно

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал незасчитанную шайбу в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:5).

«Я видел шайбу. Вратарь её не контролировал и не видел. Не знаю, что там увидел арбитр. Не знаю, каков был официальный вердикт, всё это как-то странно. Игра окончена, двигаемся дальше. Уже ничего не поделаешь», — приводит слова Овечкина журналист Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Судьи сразу же вынесли вердикт, что гол не будет засчитан. После того как Овечкин и тренерский штаб «Кэпиталз» выразили своё возмущение, арбитры приняли решение запросить видеопросмотр «военной комнаты» в Торонто. После просмотра решение об отмене гола было подтверждено, а основанием для его отмены стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.