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Передача Радулова помогла «Даласу» победить «Нэшвилл» и выиграть серию 4-2

Передача Радулова помогла «Даласу» победить «Нэшвилл» и выиграть серию 4-2
Хоккей / НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» дома в первом овертайме взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 2:1.

Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Остин Уотсон, ассистентами выступили Брайан Бойл и Пи Кей Суббэн. Во втором периоде равновесие восстановил Джейсон Дикинсон, завершивший контратаку «3 в 1». На 78-й минуте отличился защитник Йон Клингберг, результативная передача в активе Александра Радулова.

Посмотреть видео победного года «Далласа» можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Радулова показатель полезности «+1», 5 бросков в створ и силовой приём за 22.29 на льду (1.20 – в большинстве).

«Даллас» одержал победу в серии 4-2 и в полуфинале Западной конференции встретится с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
23 апреля 2019, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2 : 1
0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Уотсон (Бойл, Суббэн) – 05:47 (5x5), 1:1 – Комо (Факса) – 25:20 (5x5), 2:1 – Клингберг (А. Радулов, Сегин) – 77:02 (5x5)
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