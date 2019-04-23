В 1/2 финала Западной конференции «Сент-Луис» встретится с «Далласом»

Определилась первая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В полуфинале Западной конференции встретятся «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Это стало известно после того, как команда из штата Техас в овертайме победила «Нэшвилл Предаторз» и выиграла серию со счётом 4-2. Первый матч состоится 25 апреля в Сент-Луисе.

Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Остин Уотсон, ассистентами выступили Брайан Бойл и Пи Кей Суббэн. Во втором периоде равновесие восстановил Джейсон Дикинсон, завершивший контратаку «3 в 1». На 78-й минуте отличился защитник Йон Клингберг, результативная передача в активе Александра Радулова.

В другом полуфинале Западной конференции «Колорадо Эвеланш» встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (3-3).