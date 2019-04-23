Очередной гол Овечкина – в видеообзоре шестого матча «Вашингтона» с «Каролиной»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 2:5. По ходу встречи «ураганы» дважды отыгрывались.



Счёт на шестой минуте открыл форвард гостей Бретт Коннолли, в середине периода Уоррен Фёгеле восстановил равновесие. Ещё до первого перерыва Александр Овечкин вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго игрового отрезка Теуво Терявяйнен счёт сравнял. В третьем периоде «Каролина» провела три результативные атаки. Отличились Джордан Стаал, Джастин Уильямс и Даги Хэмилтон.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

На счету Овечкина, помимо гола, показатель полезности «-2», 12 минут штрафа, 3 броска в створ и 5 силовых приёмов за 21.27 на льду (3.31 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 4 броска и блок-шот за 17.54 (2.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок и 6 силовых приёмов за 18.56.



Андрей Свечников участия в матче не принимал.



Счёт в серии стал равным – 3-3. Решающий матч состоится 25 апреля мск.