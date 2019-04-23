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Овечкин — о судействе: не хочу быть плохим парнем, но всё это не весело

Овечкин — о судействе: не хочу быть плохим парнем, но всё это не весело
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал судейство в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:5).

«Арбитры весь матч свистели странно, но это не сюрприз. Я не хочу быть плохим парнем, или кем-то в подобном роде, но это не весело. Это была хорошая битва. Соперник сыграл хорошо, они выиграли шестой матч. Седьмая встреча будет намного интересней. Мы знаем, как играть в подобных ситуациях. Давление будет на обе команды, но для нас это хороший шанс побить их дома», — приводит слова Овечкина Washington Post.

В третьем периоде арбитры отменили гол Овечкина. Судьи сразу же вынесли вердикт, что гол не будет засчитан. После того как Овечкин и тренерский штаб «Кэпиталз» выразили своё возмущение, арбитры приняли решение запросить видеопросмотр «военной комнаты» в Торонто. После просмотра решение об отмене гола было подтверждено, а основанием для его отмены стала атака на вратаря «Каролины» Петра Мразека со стороны Овечкина.

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