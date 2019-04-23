Вышински: лишить Тротца шанса отомстить мог бы только придурок, тем более банда

Журналист ESPN Грег Вышински саркастически отреагировал на поражение «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (2:5, 3-3).

«Лишить Тротца шанса отомстить стало бы настоящим событием, которое мог бы совершить только придурок, а тем более банда», — написал Вышински в «Твиттере».

Во втором раунде плей-офф победитель серии встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», который возглавляет экс-тренер «столичной» команды Барри Тротц.

Корифей тренерского и журналистского цеха Дон Черри назвал игроков «Каролины» «кучкой придурков». Сам клуб выпустил футболки с этой же надписью, сопроводив новость сообщением: «Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства».

Примечательно, что ещё перед стартом серии Вышински намекал на возможность седьмого матча, вспоминая об одной из главных примет в истории Кубка Стэнли.