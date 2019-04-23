37-летний нападающий Максим Рыбин покинул «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин покинул уфимскую команду, информирует официальный «твиттер» клуба.

«Нападающий Максим Рыбин покидает «Салават» по истечению контракта. Наш клуб благодарит форварда за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере», — сказано в официальном сообщении.

Минувший чемпионат 37-летний форвард начинал в «Северстали». В 40 играх регулярного чемпионата КХЛ за череповецкий клуб Рыбин набрал 6 (2+4) очков. В 17 матчах регулярки в уфимском клубе Рыбин отметился пятью голевыми передачами. В 11 играх плей-офф на счету опытного форварда 1 (1+0) очко. Общий сезонный показатель полезности составил «-15».