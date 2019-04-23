У Овечкина 19 минут штрафа в серии с «Каролиной», за прошлогодний плей-офф – 8

В шестом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Каролине Харрикейнз» — 2:5.

В концовке встречи капитан гостей Александр Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала он ударил по рукам финского форварда Саку Мяэналанена, а затем получил ещё 10 минут за саркастические аплодисменты судьям. В третьем матче серии Овечкин отправил в нокаут форварда «ураганов» Андрея Свечникова, который с того момента больше не принимал участия в игре.

В шести матчах серии российский форвард набрал 19 минут штрафа (личный антирекорд в кубковой стадии за карьеру в НХЛ). За весь прошлогодний плей-офф (24 матча) Овечкин нарушил правила четыре раза (восемь штрафных минут). Ранее Александр никогда не получал больше 10 минут штрафа за плей-офф в НХЛ.